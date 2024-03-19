Силовики ФСБ при содействии питерской полиции задержали 14-летнего школьника, который намеревался устроить шутинг в стенах родной школы.

По версии следователей, задержанный открыл телеграм-канал, в котором излагал свой кровавый замысел. Он грозился прийти в школу с оружием и расстрелять всех, кто попадется на пути.

В постах он сообщал, что активно готовится к реализации своих намерений. Он писал, что раздобыл «калаш», нож и прочие вещи, которые пригодятся ему в тот момент, когда он будет «насиловать половину школы».

Сообщения в телеграм-канале школьника обнаружили сначала одноклассники, а потом родители с учителями. Взрослые позвонили полицейским. Те задержали подростка. С ним проводится беседа. Чем так насолила задержанному школа, выяснят следователи.