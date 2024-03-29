В Пентагоне высказали сомнение в том, что Россия пойдет в крупномасштабное наступление летом 2024 года. Она якобы уже истратила значительное количество ресурсов и поэтому их не хватит на крупную наступательную операцию, заявил глава Комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун.

Также он прокомментировал возможность отправки на Украину дальнобойных ракет ATACMS. По словам генерала, пока остается неясным, поставят ли США эти боезаряды в Киев. Но даже если они это сделают, риск эскалации уже будет значительно меньшим.

Напомним, что «песню» об отсутствии у России ресурсов Запад и Украина затягивают с самого начала специальной военной операции. Уже в марте 2022 года Киев заявлял, что ракет у РФ осталось на 2-3 недели. Но подобные прогнозы вполне ожидаемо проваливаются, так как Соединенные Штаты и их союзники давно ушли в какую-то собственную реальность и не желают воспринимать то, что действительно происходит на Украине.