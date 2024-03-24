Издание «Страна.ua» сообщило об ударе ВС РФ по припортовой инфраструктуре в Одесской области.

Уточняется, что речь идет о портах на Дунае, располагающихся в Рени и Измаиле. Через них Украина получала вооружение и боеприпасы от Запада.

С ночи 24 марта ВС РФ наносят мощнейшие удары по украинским аэродромам. На данный момент известно о поражении авиабаз в Стрые Львовской области, Староконстантинове Хмельницкой и Мартыновке Николаевской.

На аэродроме под Николаевом, по данным военных корреспондентов, уничтожено два фронтовых бомбардировщика, которые атаковали Крым этой ночью.

Кроме того, несколько минут назад поступили сообщения о взлете истребителей МиГ-31К и атаке ракетами «Кинжал» на Львовскую область. Не исключено, что совсем скоро информация о поражении военных объектов будет дополнена.