В Одесской области дроны-камикадзе «Герань» повредили объект инфраструктуры, заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она не стала уточнять подробности, добавив лишь, что инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе региона.

Сообщается, что было два взрыва, в результате которого и был поврежден инфраструктурный объект. Также власти региона заявили о 18 сбитых дронах-камикадзе. Этой информации доверять особо не стоит, так как у Киева вошло в привычку увеличивать количество сбитых целей для восхваления своей ПВО и успокоения граждан.

Впрочем, гражданское население чувствовало бы себя гораздо спокойнее, если бы ВСУ не устанавливали зенитно-ракетные комплексы в жилых кварталах. Уже известно множество случаев, в которых сбившая дрон ракета попадала в частные дома и многоэтажки.