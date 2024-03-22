Около 19:30 мск 22 марта в Одессе снова зафиксировали прилет баллистической ракеты по объекту энергетической инфраструктуры. Также на всей территории региона объявлялась воздушная тревога.

Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал горожан прятаться в укрытиях и не выходить до отбоя тревоги.

Напомним, в ночь на 22 марта в Одессе гремели взрывы. Утром было объявлено о переходе на графики «стабилизационных» отключений электроэнергии. Вечером власти города заявили, что соблюдать эти графики не получится из-за слишком серьезных повреждений энергосистемы. Поэтому на территории Одесского района введена экстренная система энергоснабжения. В чем она заключается, никто не знает.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город обесточен полностью в результате ракетных ударов ВС РФ.