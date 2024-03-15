В результате ракетного удара ВС РФ по Одессе ликвидированы высокопоставленные чины ВСУ и местной полиции. Одесские СМИ рассказали, что 15 марта командир батальона «Цунами» Александр Гостищев проводил совещание. Именно в здание, где проходило это мероприятие, прилетела ракета ОТРК «Искандер».

Официальных данных об именах погибших пока нет. Неофициальные же гласят, что всего ликвидировано 14 силовиков Одессы. Среди них не только Гостищев, но и бывшие заместители мэра города Сергей Тетюхин и руководитель управления превентивной деятельности региона Дмитрий Абраменко.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее заявил, что террористические атаки ВСУ на Белгород и на другие населенные пункты РФ не останутся без ответа. Украина понесет ответственность за такие свои действия.