В Одессе из-за проблем с электроснабжением прекращено движение электротранспорта, сообщили местные власти в телеграм-каналах. Они отметили, что те трамваи и троллейбусы, которые вышли на линию, возвращаются обратно в депо.

Отмена электротранспорта связана с ночными ударами по объектам энергетической инфраструктуры. Напомним, в результате атаки несколько населенных пунктов было обесточено, в самом областном центре наблюдается повышенная нагрузка на энергосистему. Вместо трамваев и троллейбусов по городу будут курсировать автобусы.

В данным момент в Одессе и области вновь объявлена воздушная тревога, власти призывают жителей региона пройти в укрытия и находиться там до отбоя. Согласно данным мониторинговых телеграм-каналов, имеется угроза удара по региону баллистическими ракетами. Также сирены тревоги работают в Николаевской области.