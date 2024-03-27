Сотрудники правоохранительных органов установили личность девушки-подростка, распространявшую ради шутки в социальных сетях и мессенджерах сообщения с призывами к совершению террористических актов. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Сотрудники силовых структур региона установили личность подростка, распространявшего через социальные сети и мессенджеры призывы к проведению теракта в метро Новосибирска. Школьница уже принесла извинения за свой необдуманный поступок. Выявить подростка-хулигана удалось благодаря совместным действиям полицейских и сотрудников УФСБ по Новосибирской области.

В настоящий момент сотрудники силовых структур продолжают устанавливать все факты по данному делу. Известно, что девочка-подросток ради развлечения создала несколько аккаунтов в разных мессенджерах и рассылала сообщения с призывами к совершению терактов в новосибирском метрополитене.