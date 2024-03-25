Украинские источники сообщили о катастрофических потерях, которые понесла 79 бригада ВСУ под Новомихайловкой. Ситуация идет к тому, что в живых не останется ни одного штурмовика-десантника этого подразделения украинской армии.

В соцсетях украинские военкоры и блогеры пишут, что 79 десантно-штурмовая бригада ВСУ, которая «героически» сражается под Новомихайловкой, скоро исчезнет с лица земли. «Парней попросту закапывают», пишут в соцсетях украинцы. Командование призывают к срочной эвакуации выживших солдат и офицеров.

Российские подразделения продолжают развивать локальные успехи на разных участках фронта. На Южно-Донецком морпехи 40 бригады ТОФ выбили врага из опорника и захватили пленных.

Штурмовики ВС РФ продолжают сдвигать врага в Часов Яре, атакуя населенный пункт с разных направлений. Противник оказывает сопротивление, которое слабеет с каждой новой атакой ВС РФ. Боец штурмового отряда с позывным Кот рассказывает, что атаки планируются так, чтобы штурмовать позиции врага «молниеносно». Все детали отработаны до мелочей и по минутам, поэтому штурм проходит так, как задумывалось, поясняет боец.