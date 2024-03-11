11 марта прямо посреди улицы Нижнего Тагила подрались две девочки. Одна из них в попытке отстоять своё право на парня распылила в лицо сопернице перцовый баллончик.

Две девочки сцепились прямо посреди улицы вблизи пятого дома на Пархоменко. Школьницы набросились друг на друга в попытке решить, кто же из них будет встречаться с парнем. Девочки матерились, наносили удары руками и ногами, рвали волосы.

Потом девчонки повалились на снег и продолжили выяснение отношений. Когда аргументов оказалось мало, одна из школьниц извлекла из кармана перцовый баллончик и распылила его содержимое в лицо соперницы, пишет тг-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Известно, что школьницы являются одноклассницами. В полицию никто из участниц драки или их родители обращаться не стали. Однако правоохранители все равно проверят обстоятельства драки, которую очевидцы сняли на видео и слили в Сеть.