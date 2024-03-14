Семейная пара из Невады чудом спаслась во время крушения легкомоторного самолета в небе над Калифорнией благодаря встроенной системе с аварийным парашютом. Об этом в своем материале сообщает издание Daily Mail.

Жители Невады решили отправиться в путешествие в город Санта-Роуз, расположенный в штате Калифорния, на легкомоторном самолете. Во время перелета на борту легкомоторного самолета случилась нештатная ситуация – вышел из строя двигатель.

Самолет Cirrus начал стремительно терять высоту, однако отец семейства не растерялся в критической ситуации и активировал аварийную систему со встроенным парашютом. В результате легкомоторный самолет благополучно приземлился на верхушки деревьев, а семейная пара из Невады вместе со своей двухлетней дочерью остались живы.

Прибывшие на место крушения самолета спасатели помогли семейной паре спустится с застрявшего в ветках дерева самолета. В итоге инцидент закончился благополучно, а жители Невады отделались испугом и парой царапин.