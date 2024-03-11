Столичные следователи завершили разбирательство по факту убийства 2-летней малышки, которую утопила собственная мать.

В Следкоме РФ сообщили, что убийство 17-летняя мать, проживающая на проезде Карамзина, совершили в канун Нового года. По предварительным данным, она купала малышку в ванной, но та капризничала и плакала.

Чтобы не слышать капризы дочери, мать «на некоторое время» погрузила ребенку под воду. Когда детское тельце обмякло, горе-мать вынула дочь из воды, перенесла на кровь в комнате, а затем переложила в коляску. Коляску она выставила на балкон.

На допросе задержанная мать призналась в убийстве и рассказали детали случившегося. Ей выдвинуто обвинение за расправу над беспомощным ребенком. Уголовное дело направлено в суд.