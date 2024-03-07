Департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны Литвы опубликовал отчет, согласно которому ряд литовских компаний не прекратили свою работу на российском рынке, несмотря на санкционный запрет.

Литовские предприниматели, не разорвавшие свою связь с РФ, серьезно рискуют своим бизнесом, так как от сотрудничества с ними могут отказаться западные компании.

«Западные партнеры нередко отказываются продолжать сотрудничество с компаниями, не разорвавшими отношения с Россией, и своими действиями помогающими ей получать доходы», – говорится в отчете.

Директор департамента госбезопасности Дарюс Яунишкис заявил, что в Литве до сих пор есть множество компаний, которые из корыстных побуждений участвуют в схемах, помогающих России обходить санкции».

Литовские спецслужбы опасаются, что таким образом у России до сих пор есть возможность получать оборудование и технологии, которые могут в дальнейшем быть использованы в целях производства вооружения.