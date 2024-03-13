Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал об атаке на Курскую область украинской ДРГ, которая состояла только из девушек. Он отметил, что мужчины в Киеве, скорее всего, уже заканчиваются.

Пограничники заметили диверсионно-разведывательную группу около 6:50 12 марта. 13 боевиков противника были сразу уничтожены, но 11 попали в плен к российским военным. И тут выяснилось, что в состав ДРГ входили только девушки. Причем не только с Украины, но и из Франции и Польши.

«В их телефонах содержался материал, от которого у меня был шок, я не думал, что они могут быть такими зверьми. Повторюсь, все участники группы были девушки», – цитирует Поддубного военный эксперт Юрий Подоляка в своем телеграм-канале.

Напомним, 12 марта российские ВС пресекли попытки вторжения ВСУ в Курскую и Белгородскую области.