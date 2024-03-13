Об угрозе атаки с воздуха, включая пролет беспилотных летательных аппаратов противника, жителей Курской области будут предупреждать с помощью PUSH-уведомлений, рассылки СМС-сообщений, звуковой сирены и перехвата телевизионного сигнала. Об этом сообщает правительство региона в официальном Телеграм-канале «Курская область».

«Региональный оперативный штаб принял решение ввести в Курской области новое оповещение, которое будут получать жители в случае опасности атаки БПЛА. В дневное время, с 6:00 до 23:00, будет включаться звуковая система оповещения населения, круглосуточно приходить СМС и PUSH-уведомления, произойдет перехват телесигнала», – сообщает правительство Курской области.

В случае активации сигнала воздушной тревоги необходимо соблюдать спокойствие и по возможности укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. Например, в квартире или доме такими местами могут быть ванная комната, туалет или коридор.