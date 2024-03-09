Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу поликлинике в Курске. Кровля здания медучреждения была повреждена, сообщил губернатор в своем Телеграм-канале.

«В Курске обломки сбитого украинского БПЛА упали на крышу 6-й поликлиники на Союзной, повреждены 22 кв. м кровли», – говорится в сообщении.

Старовойт подчеркнул, что к счастью пострадавших нет. Однако из-за угрозы взрыва были эвакуированы пациенты реанимации из стационара санавиацией и машинах скорой помощи. Их разместили в других учреждениях города.

Напомним, ночью 9 марта глава региона сообщил о ракетной угрозе над Курской областью. Через несколько минут он заявил, что над Курском работают системы ПВО. Чуть позднее Старовойт заявил, что над городом системами противовоздушной обороны был сбит украинский беспилотный летательный аппарат.