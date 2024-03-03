Советник главы Республики Крым Олег Крючков сообщил в своем Телеграм-канале, что автомобильное движение по трасе «Таврида» было временно ограничено на керченском направлении в районе Феодосии.

По словам чиновника, в ближайшее время будет предоставлена информация о путях объезда. Также будет сообщено ориентировочное время снятия данных ограничений.

Ранее стало известно, что в небе над Феодосией прогремело несколько взрывов. Об этом сообщили крымчане в соцсетях. Громкие хлопки жители Феодосии услышали в период с 3-х до 4-х часов утра. По предварительным данным, над городом сработали системы противовоздушной обороны.

Кроме того, было перекрыто движение по Крымскому мосту и приостановлена работа паромной переправы. Позднее министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко сообщил, что данные ограничения были сняты.

В Пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что над территорией полуострова было сбито 38 украинских беспилотных летательных аппарата.