Украинское правительство поддержало решение о создании региональных военных администраций в Крыму и Севастополе. На это весьма странное решение отреагировал депутат крымского Госсовета Иван Шонус.

«Позиция украинского кабмина – виртуальное управление. Налицо явный психоз – грубое искажение реальности. Такое лечить надо. С таким же успехом они могут создать свои военные администрации в любой другой точке мира или даже Солнечной системы», – цитирует парламентария РИА Новости.

Решение украинского Кабмина, как и многие другие заявления киевского режима, направлено на внутреннего потребителя. Власти Украины продолжают пытаться вдалбливать народу страны мысли о «псевдонаступлениях и псевдозахватах территорий».

Единственная цель чиновников – удержаться у власти и продолжать распределять финансовые потоки по своим карманам. Одновременно с этим продолжая утилизацию украинского народа в «мясорубках» на Донбассе.