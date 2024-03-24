В день траура в память о погибших во время теракта в Подмосковье 22 марта в одном из киевских арт-баров появился новый сет в меню под названием «Крокус Сити». Соответствующие фотографии обновленного меню киевского заведения были опубликованы в Телеграм-канале SHOT.

На иллюстрации к новому сету в меню можно увидеть фотографию с горящим зданием концертного зала «Крокус Сити». В насмешку над жертвами ужасного теракта в Подмосковье посетителям заведения «Офензива» предлагают съесть картофель фри, жареные куриные крылышки, луковые кольца и обжаренную моцареллу. Стоимость сета составляет 249 гривен. Ранее в меню данного киевского бара появился стейк под названием «Дарья Дугина».

Напомним, что 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвались вооруженные автоматическим оружием люди и открыли стрельбу по гражданским. На данный момент известно о 154 пострадавших и 133 убитых в результате теракта.