Украинский политик И. Лапин убежден, что вина за уничтожение российскими силами ракетной системы залпового огня Хаймарс, полностью лежит на расчетах РЭБ ВСУ.

В беседе на ютуб-канале «Прямой» Лапин выразил негодование по поводу того, что украинские расчеты радиоэлектронной борьбы допустили уничтожение дорогущего и ценного комплекса ПВО.

Лапин сообщил, что РСЗО примерно 30 минут располагалась на одной позиции. Это позволило русским разведчикам засечь ее координаты, оперативно передать данные командованию, которое поставило задачу уничтожить вражескую РСЗО перед ракетчиками. Они с задачей блистательно справились.

Случившееся украинский эксперт назвал «серьезной проблемой» систем РЭБ, которые «не увидели» русский дрон. Подобное Лапин назвал «провалом» разведки и расчетов РЭБ.

5 марта тг-канал «Изнанка» показал видео, снятое российским беспилотником. Съемка впервые демонстрирует уничтожение РСЗО HIMARS, которая находилась в глубоком тылу Луганско-Донецкого участка СВО.