В украинской столице горит здание Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко, расположенная в историческом районе города. Такую информацию передает украинское издание «Страна.ua» в своем Телеграм-канале.

По информации очевидцев, наблюдается достаточно масштабный пожар на Берестейском проспекте в Шевченковском районе. Подробностей о причине возгорания не приводится. Также нет никакой информации о возможных пострадавших.

Государственная украинская киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко была основана в 1925 году. Киностудия была построена по проекту художника-архитектора Валерия Рыкова. Рабочие чертежи выполнили Иван Малозёмов, М. И. Малозёмов, Семён Барзылович. В октябре 1927 года на киностудии был снят первый фильм – «Ванька и Мститель». Режиссером картины стал Аксель Лундин.

За время существования на киностудии имени Довженко было снято более тысячи фильмов, многие из которых стали призерами престижных кинофестивалей.