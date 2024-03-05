В Калифорнии власти выпустили в реку 830 000 мальков из семейства лососевых, но они погибли

По словам официальных лиц, произошла «большая смертность» среди мальков чавычи из-за «газопузырьковой болезни», когда они проходили через туннель в плотине. Источник: NBC News.

Как отметили в понедельник (4 марта) представители природоохранных органов штата, большая часть из 830 000 мальков чавычи, неделю назад выпущенных в реку Кламат в Северной Калифорнии, с большой вероятностью погибла, пострадав от газопузырьковой болезни.

Это состояние газовой эмболии у рыб возникает при попадании в воду с высокой концентрацией газов. По данным специалистов CDFW (калифорнийский департамент охраны рыбных ресурсов и животных), газопузырьковая болезнь развилась у выпущенных мальков, когда они проходили через туннель плотины «Железные Ворота» (фото ниже). Власти Калифорнии намереваются демонтировать туннель и одноименную плотину позднее в этом году.

Зарыбление впустую

Предпринятая попытка выпуска мальков чавычи была первой, осуществленной в сотрудничества CDFW с рыбоводческим предприятием Фолл-Крик. Это часть проекта стоимостью $35 миллионов (более 3,2 млрд. руб.), предназначенного для наращивания популяций лососевых рыб в реке Кламат после того, как она будет полностью освобождена от дамбы, сообщили в CDFW.

Первая партия чавычи была выпущена 26 февраля. По словам представителя ведомства, в точности нельзя сказать, какая часть от 830 000 мальков погибла, но он назвал это «высоким уровнем смертности».

По данным CDFW, в реке Кламат, длина которой составляет почти 270 миль (около 434 км) и которая протекает от Орегона через всю Северную Калифорнию, нет никаких признаков проблем с качеством воды, поскольку здоровые особи годовалого кижуч и чавычи регулярно ходят в нижнем течении реки (т.е. после плотины).

Последующие зарыбления, пока плотина и тоннель не будут демонтированы, в CDFW намерены осуществлять ниже по течению.

По данным американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), в прошлом река Кламат была третьей по величине рекой США по добыче лосося на западном побережье, однако после постройки плотины численность лососевых рыб резко сократилась.

Гибель выпущенных мальков является «еще одним печальным напоминанием о том, как плотины на реке Кламат наносят вред вылову лосося на протяжении поколений», отметили в CDFW.