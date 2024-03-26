Радикальное палестинское движение ХАМАС во время переговорного процесса в Катаре решило оказаться от компромиссного решения, предложенного Соединенными Штатами. Такое заявление было сделано канцелярией израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно заявлению канцелярии израильского премьера, Израиль не станет выполнять «бердовые требования ХАМАС», а продолжит действовать в соответствии с собственными интересами. Также там подчеркнули, что палестинское движение не заинтересовано в мирном урегулировании конфликта и соответствующих переговорах.

Отмечается, что ХАМАС отвергло все предложенные США компромиссные варианты. Кроме того, руководство палестинского движения потребовало немедленного вывода ЦАХАЛа из Газы. Также ими было оказано приветствие резолюции Совета Безопасности ООН от 25 марта.

Напомним, что Биньямин Нетаньяху отменил визит своей делегации в США после принятия резолюции по Газе 25 марта. Такое решение является реакцией на отказ США наложить вето на резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа на время периода Рамадана.