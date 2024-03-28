Участницы общественного движения «Единая Россия» в Херсонской области в городе Таврийск Херсонской области вместе с местными жителями открыли аллею памяти жертвам теракта в московском «Крокус Сити Холле».

Активисты высадили деревья, которые стали символом поддержки пострадавших и скорби по погибшим в ужасном теракте, произошедшем в известном концертном зале в Подмосковье 22 марта. Информацию об открытии аллеи памяти жертвам теракта сообщил сенатор региона Игорь Кастюкевич в своем Телеграм-канале.

Участники движения высадили 50 кленов и тополей в районе «Таврийской аллеи». Отмечается, что уход за молодыми деревьями будут производить школьники вместе со своими родителями.

«Аллея это наша память о тех людях, которые погибли. И она будет постоянным напоминанием нам всем о том, что наша сила в единстве, а добро всегда победит зло», – подчеркнул Кастюкевич.

Напомним, 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошло чудовищное событие. Несколько вооруженных мужчин ворвались в фойе здания и открыли огонь по пристутствующим. Также они начали стрелять по зрителям в зале, ожидавшим начало концерта группы «Пикник». После этого террористы подожгли помещение. В результате пострадало множество людей, среди которых более 140 человек погибло.