В Харьковской области российские ВС накрыли очередной пункт дислокации иностранных наемников. Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что для нанесения удара использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

«Серые гуси», участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ, понесли крупные потери в результате этой атаки. Также ликвидированы боевики ВСУ, находившиеся в месте дислокации вместе с наемниками.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал уничтожение на Украине реактивной системы залпового огня HIMARS. Он отметил, что у боевиков ВСУ больше не получается скрывать местоположение этих боевых систем от российских военных. Оно устанавливается посредством спутника, после чего задействуется «Искандер», поражающий цель.

Ракеты ОТРК «Искандер» могут уничтожать цели с дистанции в 500 километров. Одной из их особенностей является высокая скорость, не позволяющая ВСУ задействовать средства ПВО.