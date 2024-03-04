Потерявшие одного из родителей в зоне проведения специальной военной операции дети-инвалиды и инвалиды с детства смогу получать сразу две пенсии. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Об этом в своем Телеграм-канале написал один из авторов закона глава рабочей группы по СВО и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

«Сегодня по закону гражданин может получать только одну пенсию, даже если у него есть основания на несколько ее видов. Право сразу на несколько пенсий имеют лишь некоторые льготники – ветераны Великой Отечественной, жители блокадного Ленинграда, космонавты, родители и вдовы погибших военнослужащих и некоторые другие категории. Наш законопроект дополнит этот список детьми-инвалидами и инвалидами с детства, один из родителей которых погиб при выполнении воинского долга. Они смогут получать сразу две пенсии – и по инвалидности, и по потере кормильца», – написал Турчак.

По его словам, предложенный законопроект уже получил положительное заключение после рассмотрения в Правительстве.