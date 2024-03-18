Думский депутат А. Журавлев считает, что без инженерной техники российские военные не смогут освободить Одессу. Именно инженерные машины разминирования позволят прорвать вражескую оборону и максимально снизить потери в ВС РФ.

Больше года российские военные строили оборонительные линии с минными полями, на которых враг в ходе летнего наступления понес огромные потери. Российская армия при освобождении городов не использует тактику лобовых атак и тщательно готовит почву для продвижения штурмовых отрядов. Чтобы мотострелки подошли к городу без потерь, требуется современная инженерная техника разминирования, сказал депутат в беседе с NEWS.ru.

Для прохода через «зубы дракона» и минные поля, которые сделал враг, российские силы будут использовать инженерную технику разминирования. Она проложит безопасные проходы для штурмовых подразделений. Такой техники потребуется много, считает Журавлев. Поэтому оборонная промышленность страны уже сейчас должна наращивать объемы производства именно такого вида военной техники, подытожил парламентарий.