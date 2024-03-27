В Государственной думе прошла церемония награждения несовершеннолетних, проявивших героизм во время теракта в «Крокус Сити Холле». Подростки помогли множеству людей эвакуироваться их здания.

К награде был представлены Александр Журик, Никита Иванов, Виктория Волчихина, Артемий Филимонов, Ислам Халилов, Елизавета Терехова. Председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина вручила подросткам ноутбуки и благодарность комитета.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова также передала юным героям благодарственные письма. Также к награждению присоединилась и депутат Яна Лантратова. Она подарила детям книги о России, ручки и ежедневники.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Несколько вооруженных мужчин в камуфляже вошли в здание и открыли стрельбу по присутствующим в фойе. Затем они направились в зрительный зал, где продолжили расстреливать посетителей, а затем подожгли помещение. В результате возник масштабный пожар и несколько взрывов. В списках пострадавших числится 360 человек. Погибло более 130 человек, среди которых также есть и дети.