В областном центре Сумы на северо-востоке Украины зафиксирована целая серия мощных взрывов. О них местные жители пишут в мессенджерах и социальных сетях.

Какие именно цели поражены, пока не сообщается, однако Сумская область довольно часто попадает под удары ВС РФ. Там дислоцируются диверсанты, периодически предпринимающие попытки вторгнуться на территорию России, а также наносящие удары по приграничным регионам.

В ночь на 22 марта ВКС РФ и ракетные войска атаковали несколько украинских регионов. При этом удары наносились по объектам энергетической инфраструктуры. В настоящий момент отсутствует электроснабжение в Харькове и Хмельницком, в Запорожской и Днепропетровской областях.

Власти Украины упоминают о возможном блэкауте и занимаются составлением графиков отключений электроэнергии.