Аудиозапись разговора высокопоставленных военных бундесвера, которую ранее опубликовала в Сети главред RT Маргарита Симоньян, раскрыла много тайн немецкого военного ведомства. Главной из них стала подготовка к удару по Крымскому мосту.

Уже известно, что атаку на мост обсуждали инспектор BBC бундесвера Герхартц, сотрудники центра воздушных операций Фроштедте и Фенске, а также глава отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.

Они обсуждали возможный удар по Крымскому мосту, причем Герхартц предлагал использовать истребитель Dassault Rafale с ракетами Taurus.

Собеседники пришли к единому мнению, что мост весьма надежен и прочен, поэтому для его разрушения потребуется «не 10 и даже не 20» крылатых ракет.

Также участники совещания обсудили возможные поставки на Украину боезарядов Taurus. Выяснилось, что против них выступает только канцлер Олаф Шольц, немецкое Минобороны готово отправлять ракеты хоть сейчас.