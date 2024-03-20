Пограничная служба Финляндии рассматривает в качестве подозреваемых в организации незаконного въезда нелегалов в страну через территорию России 35 человек. Как сообщила финская телерадиокомпания Yle, по данному факту было возбуждено 25 уголовных дел. В качестве подозреваемых названы граждане России, Ирака, Сирии.

Ранее финские пограничники сообщали, что в основном контрабандисты осуществляли свою деятельность дистанционно, находясь в других странах. Однако в числе подозреваемых оказались также люди, находящиеся на территории Финляндии.

Отмечается, что за определенную сумму злоумышленники оформляли поддельные документы для въезда или выезда. В некоторых случаях нелегалы перенаправлялись через Финляндию в другие европейские страны.

Финские власти сообщили, что с ноября 2023 года через КПП на границе с Россией в Финляндию прибыло около 1.3 тысяч людей из Африки и Ближнего Востока, попросивших убежища в стране.