С января 2024 года отмена концертов знаменитостей в Екатеринбурге стала обычным делом. При этом отменяются выступление не только участников пресловутой «голой» вечеринки, но и других артистов.

Так, в Екатеринбурге не выступят Лолита Милявская, которая планировала провести тур к своему 60-летию, Инстасамка (по ее словам, она сама отменила концерты, так как намерена поменять формат), Дора, Эмин и Matrang.

Не исключено, что не состоится в городе и фестиваль «Диско 90-х», на котором должны были петь Оксана Почепа и Шура, Plazma и другие группы.

Причины отмен разные – одни исполнители не могут приехать в Екатеринбург по личным обстоятельствам, других не хотят допускать на сцену местные активисты, которые вовсю призывают запретить некоторым артистам вообще заниматься творческой деятельностью.