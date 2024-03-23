Российские ВС установили контроль над селом Красное, расположенное неподалеку от Часова Яра. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уверен, что это создаст ВСУ серьезные проблемы с логистикой.

Он напомнил, что именно Часов Яр на протяжении длительного времени остается ключевым «хабом» ВСУ, однако сейчас ситуация изменится не в пользу противника. Из Красного российские военные смогут держать под огневым контролем все дорогие, которые ведут в этот населенный пункт.

Теперь украинские войска не смогут снабжать гарнизон в Часовом Яре боеприпасами и оружием, что позволит быстро истощить имеющиеся в их распоряжении ресурсы. Именно поэтому освобождение Красного является значительным улучшением позиций ВС РФ.