В Днепропетровске (после проведенной киевском режимом «декоммунизации» – Днепр) 12 марта прогремели сильные взрывы. Сообщил об этом киевский телеканал ICTV.

Известно, что воздушную тревогу в областном центре не объявили, поэтому точные причины взрывов сейчас установить не представляется возможным. Какие именно объекты попали под удары, тоже неизвестно.

Ранее в Полтавской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. О взрывах в этих регионах ничего не сообщалась, через некоторое время сирены были отключены.

Напомним, в ночь на 11 марта взрывы звучали в Одесской области, средства противовоздушной обороны ВСУ работали по беспилотным аппаратам «Герань».