14 марта в столице Грузии Тбилиси в многоквартирном доме прогремел мощный взрыв. Мэрия города сообщает о повреждении нескольких этажей строения.

По имеющейся на данный момент информации, обошлось без пострадавших. Всех жильцов дома эвакуировали, их будут размещать в свободные номера гостиниц Тбилиси.

На улице Самтредия Дидубийского района Тбилиси, где и произошло ЧП, работают экстренные службы. По предварительным данным, причина взрыва – утечка бытового газа.

Всего в доме проживает 93 семьи, сообщили в мэрии столицы Грузии.