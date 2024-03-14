14 марта в столице Грузии Тбилиси в многоквартирном доме прогремел мощный взрыв. Мэрия города сообщает о повреждении нескольких этажей строения.
По имеющейся на данный момент информации, обошлось без пострадавших. Всех жильцов дома эвакуировали, их будут размещать в свободные номера гостиниц Тбилиси.
На улице Самтредия Дидубийского района Тбилиси, где и произошло ЧП, работают экстренные службы. По предварительным данным, причина взрыва – утечка бытового газа.
Всего в доме проживает 93 семьи, сообщили в мэрии столицы Грузии.
«С первых же минут инцидента на месте были мобилизованы как сотрудники Службы по чрезвычайным ситуациям МВД и профильных ведомств, так и представители столичной мэрии и администрации Дидубийского района», – добавили в пресс-службе городской администрации.