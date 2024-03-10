В концертном зале «Таганай» в Челябинске прошло выступление участниц шоу «Женский форум» и «Женский стендап», в ходе которого челябинский комик Надежда Джабраилова неудачно пошутила над сломанным носом девушки-промоутера из заведения Bla Bla Bar. Соответствующий отрывок из выступления опубликовал в своем материале портал 74.RU.

«Мы сегодня сидим, листаем новости, и есть новость о том, что в ночь с 8 на 9 марта в Bla Bla Bar какой-то женщине сломали нос. И мы такие: “Слава богу, не нам!”», – пошутила Джабраилова.

По ее словам, рядовые жители Челябинска ежедневно вынуждены «чуть-чуть выживать» в городе. Другие участницы выступления начали развивать тему со сломанным носом, пофантазировав на тему, почему девушка-промоутер вызвала гнев посетителя. Одна из девушек-комиков предположила, что чересчур фривольное поведение промоутера вызвало такую неадекватную реакцию посетителя.

«С праздничком! Вы же за феминизм, вы же равноправие!», – неудачно пошутила Джабраилова.

По словам пострадавшей девушки-промоутера Ирины из Bla Bla Bar, ее друзья и знакомые уже поделились с ней отрывком из выступления Джабраиловой.