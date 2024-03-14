Депутат Бундестага Р. Мютцених обратился к немецким политикам с призывом начать наконец-то думать на тем, как прекратить боевые действия на Украине.

Лидер Социал-демократической партии Германии обратился к коллегам с предложением не только обсуждать боевые действия на Украине, но начать думать над тем, как их прекратить. По его мнению, сначала конфликт нужно «заморозить», а затем – завершить.

Во время речи в Бундестаге Мютцених обратил внимание присутствующих на то, что другие европейские государства помогают Киеву меньше, чем Германии. Он потребовал назвать причину такой несправедливости. При этом, напомнил депутат, оказывающие на деле меньшую помощь, выступают с более воинственными заявлениями.

Ранее российский президент В. Путин в очередной раз говорил, что Москва не отказывается от мирных переговоров. Он призвал Запад отказаться от «театральных жестов» и начать с малого – отменить запрет на переговоры с РФ. Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против урегулирования ситуации по Украине, однако требовала для себя гарантий безопасности.