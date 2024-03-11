Во взломе и утечке конфиденциального разговора немецких высокопоставленных военных Бундестаг обвинил «русскую операцию». К такому выводу пришли участники спецзаседания во главе с министром обороны ФРГ Б. Писториусом.

Участники заседания обнаружили «признаки прослушки» телефонных бесед немецких военных, которую вели русские. Именно они спланировали и реализовали «операцию», в результате которой обсуждение немецкими военными ударов по Крымскому мосту получило огласку.

Участники совещания призвали власти ФРГ проявлять больше «инициативы» и решительно действовать в случаях с «русскими операциями», в том числе «выявлять закономерности».

После слива в Сеть разговора четырех офицеров Бундесвера о том, как лучше организовать атаки на Крымский мост, Писториус заверил, что Министерство обороны Германии тщательно расследует утечку.