В боях за Работино на Запорожском направлении погибла 17-летняя националистка ВСУ Светлана Пилецкая. Об этом сообщил телеграм-канал «Крылатые».

В качестве доказательства авторы канала показали фото жетона, снятого с тела погибшей девушки. На нем указана дата рождения 25.05.2006.

Официально Киев не призывает женщин в армию, но Светлана могла пойти добровольцем под влиянием националистической пропаганды. При этом ее не стали беречь в тылу, а забросили на один из самых горячих участков фронта. Для Киева это вполне нормальная практика, чтобы угодить Западу, он готов уничтожить все население страны, включая женщин и детей.

Напомним, ранее еще одна женщина-военнослужащая ВСУ, брошенная своими сослуживцами, знаками попросила помощи у оператора кружащего над ней дрона. Российские военные спасли ее и отправили к медикам.