Жители болгарской столицы вышли на акцию протеста, чтобы напомнить властям – они недовольны растущим числом беженцев, которых присылают в страну другие государства Евросоюза.

На акции «Нет страху и насилию» болгары призвали власти заняться проблемой с мигрантами, которые приезжают из других стран ЕС. Их не только становится с каждым днем всё больше. Многие из них нападают на местных жителей и совершают другие преступления.

Только с начала года в Болгарию из ЕС было сослано почти двести нелегальных мигрантов. Это случилось по вине болгарских властей, которые приняли «сомнительное» решение. Они обязались принимать беженцев, которых другие страны ЕС признают «нежелательными».

Болгарские оппозиционеры уверены, что подобная «евроинтеграция» стране не нужна. Народ не хочет видеть в центре столицы полицейских с тяжелым вооружением, которые пытаются предотвращать преступления беженцев, заявил зампред болгарского парламента Ц. Ганев.