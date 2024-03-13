В Австралии литий-ионные аккумуляторы вызвали более 1000 пожаров в прошлом году

По признанию руководителя второго по величине предприятии по переработке мусора в Сиднее, перерабатывающего более 300 кг материала в минуту, самой большой проблемой для такого бизнеса являются самовоспламеняющиеся аккумуляторы. Источник: ABC News.

На мусороперерабатывающем предприятии компании Re.Group двое рабочих внимательно следят за тем, что движется по конвейеру. Банки, хорошо. Картон, ладно. Пластиковые бутылки, ладно.

Они занимаются предварительной сортировкой, быстро выбирая из проезжающих мимо отходов под утилизацию постороннее: плетеный стул, корзину для белья, полотенце, мешки с мусором и что-то, похожее на потрепанное рождественское украшение – все это удаляется относительно быстро.

«Раздражает конечно, когда кто-то отправляет на переработку вещи, которые следовало бы направлять на свалку, но мы можем с этим справиться», – сообщил Гарт Лэмб, директор по развитию Re.Group.

«С чем мы действительно не можем справиться, так это с опасными предметами, создающими высокий риск возгорания, что может причинить вред одному из наших работников, а также повредить наше оборудование».

Он имеет в виду предметы, содержащие литий-ионные батареи, все чаще появляющиеся на таких австралийских предприятиях, как его компания.

Аккумуляторы широко распространены в бытовых устройствах, они питают электронику, включая наши смартфоны, электронные сигареты, беспроводные электроинструменты и пылесосы, а также электронные мобильные устройства.

По оценкам специалистов-экологов, к 2026 году в домохозяйствах Австралии будет в среднем 33 предмета с литий-ионными батареями.

Горят мусоровозы и предприятия

Литий-ионным аккумуляторам не место в бытовых мусорных баках, поскольку, согласно данным «Австралийского совета по переработке отходов», они ответственны за более чем три пожара в день на предприятиях по утилизации отходов.

Гарт Лэмб лично убедился в том, насколько опасными могут быть современные аккумуляторы после того, как в декабре 2022 году сгорело предприятие Re.Group в Канберре – единственная фабрика, обслуживающая территорию столицы Австралии и нескольких близлежащих городов в соседнем Новом Южном Уэльсе.

Из-за этого пожара переработка отходов из Австралийской столичной территории до сих пор производится в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

«Это такая нагрузка на рынок утилизации, ведь мы не можем снизить объемы поступающих отходов, типа: «Эй, не опустошайте свои мусорные баки на этой неделе», – пояснил Лэмб.

«Наши предприятия, наши грузовики сгорают все чаще, не говоря уже о риске для наших сотрудников. Это серьезная проблема для сектора утилизации отходов».

Рабочие внимательно следят за тем, что проходит по конвейеру, но мелкие предметы заметить им сложно. Гарт Лэмб на глазах журналистов быстро выбирает из кучи стекла и пластика три одноразовых вейпа (см. фото ниже) – точно такие же, по его мнению, могли быть причиной пожара в Канберре.

«Вы смотрите на 60 тонн кучу мусора на полу и понимаете, что где-то там валяется несколько аккумуляторов, и вы знаете, что где-то в этой куче будут десятки электронных сигарет», – заявил он.

«А вот чего вы не знаете, так это того, смогут ли они пройти через сортировку, не получив трещин, ведь если они будут повреждены, то могут самовоспламениться. И если это случится, там все есть много другого горючего материала, а значит у нас могут возникнуть большие, большие проблемы с пожаром».

Беспокойство министра

В своем заявлении федеральный министр окружающей среды Таня Плиберсек отметил, что она «обеспокоена» количеством пожаров на мусороперерабатывающих предприятиях и свалках, вызванных аккумуляторами.

«Я ясно дала понять, что ожидаю того, что поставщики продукции с потенциально опасными аккумуляторами, которые они содержат, возьмут на себя ответственность за их утилизацию», – подчеркнула Плиберсек.

«Однако, поскольку промышленники никаких действий сами не предпринимают, я буду разрабатывать схему контроля за небольшими электротехническими изделиями и электронным оборудованием». Консультации по заявленной министром схеме завершились в июле 2023-го.

Тем временем руководитель из Re.Group призвал австралийцев пользоваться приложением Recycle Mate, чтобы подыскать ближайшие пункты переработки аккумуляторов, а также призвал австралийских законодателей обратить внимание на разработку эффективной схемы сдачи литий-ионных аккумуляторов, чтобы стимулировать их правильную утилизацию.

«Мы знаем, что когда законодатели вернули домохозяйствам всего лишь 10 австралийских центов за бутылки и банки, то многократно возросло стеклянной тары, которая была возвращена в переработку через соответствующие пункты сбора… Почему мы не можем добавить другие материалы в такую же ​​​​схему?».

Проблема для пожарных служб

Из-за литий-ионных аккумуляторов возникают проблемы не только в секторе утилизации и переработки отходов.

Пожарно-спасательная служба штата Новый Южный Уэльс в феврале 2024-го объявила о первом зафиксированном случае гибели двух жительниц на пожаре, возникшем из-за воспламенения с аккумулятора.

По словам комиссара службы Джереми Фьютрелла, самовоспламенившийся аккумулятор, предположительно, был частью е-байка (фото выше).

«Этот аккумулятор загорелась, потому что, как мы выяснили, он был механически поврежден, а это означает, что корпус аккумулятора был пробит настолько, что позволил начинке химически взаимодействовать с внешней атмосферой», -заявил Фьютрелл.

«Физические и химические свойства у литий-ионных батарей таковы, что едва повредится их корпус, то происходит сильная экзотермическая реакция».

Журналисты новостного шоу «7.30» выяснили у пожарных служб каждого штата и территории Австралии, на сколько возгораний литий-ионных батарей им уже приходилось реагировать с января 2023 года. По итогу общее количество таких вызовов составило более 1000 в разных юрисдикциях.

«Мы переживаем период энергетического перехода, тогда как несколько десятилетий назад нам приходилось иметь дело с трубопроводным природным газом, поступающим в жилые дома, а также с внедрением бензиновых двигателей, хранением топлива и введением электричества для всех объектов», – пояснил Фьютрелл.

«Итак, сейчас мы находимся в том положении, когда нам приходится иметь дело с проблемой утилизации аккумуляторов, и это, безусловно, является проверкой для нас».

Но, как подчеркнул Джереми Фьютрелл, аккумуляторные батареи при правильном использовании «безопасны и эффективны», то есть, если они были приобретены у надежных поставщиков, правильно заряжались и утилизировались в случае неисправности.

«Причина, по которой литий-ионные батареи так популярны, заключается в том, что они крайне эффективны в хранении энергии, а это значит, что в относительно небольшом пространстве и при относительно легком весе удается накапливать достаточное количество энергии, чтобы обеспечить работу любого устройства», – продолжил он.

«Однако, если с аккумулятором что-то пойдет не так… это также означает, что вы получите более серьезные последствия в виде пожара или даже взрыва».