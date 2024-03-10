Во время боевых сражений за Авдеевку российские бойцы ликвидировали наемника из Франции Сезара Ожара, являющегося лидером французских неонацистов. Он также является членом украинского националистического батальона Азов (признан экстремистской и террористической организацией, запрещенной в России). Отмечается, что Ожар работал на французские спецслужбы.

Отцом Сезара Ожара являлся знаменитый французский фотограф Ришар Ожар, прославившийся своими снимками австралийских байкеров и боксеров в Нью-Йорке. Кроме того, он фотографировал многих знаменитостей. В Сети можно найти снимки Наоми Кэмпбелл, Кэмерон Диас, Моники Белуччи, Микки Рурка, Майка Тайсона, сделанные Ришаром Ожаром.

Сезар Ожар длительный период позиционировал себя как тату-мастера. Однако он влился в компанию французских неонацистов и впоследствии неоднократно участвовал в уличных драках, избивая мигрантов. Неонацисты нередко нападали в подземных переходах на торговцев африканского и азиатского происхождения, выкрикивая лозунг: «Франция для Французов». После обращения одного из избитых Ожаром потерпевших в полицию, против него было открыто уголовное дело. Вскоре Сезар Ожар уехал из Франции и вступил в ряды ВСУ. Жизнь его оборвалась в Авдеевке.