Следователи из Астрахани возобновили и раскрыли уголовное дело о тройном убийстве, произошедшем в 2000 году. Произошло преступление на улице Ленинградской в Трусовском районе города.

В квартире одного из домов обнаружили тела двух 16-летних девушек и 52-летнего мужчины с колото-резаными ранами. Следствие пришло к выводу, что все трое были убиты, но вот поймать злоумышленников тогда не удалось.

Известно, что убийцы намеревались ограбить квартиру. Однако когда они проникли в жилище, то нашли там спящих мужчину и двух школьниц. Астраханца ударили по голове кувалдой, а затем всех зарезали. После этого преступники вынесли из квартиры видеоплеер с телевизором, радиотелефон, шапку и куртку, видеокассеты и компакт-диски.

Уголовное дело по факту тройного убийства было возбуждено, однако затем расследование приостановили.