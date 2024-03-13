В полицейском управлении Нового Орлеана крысы уничтожили хранящиеся вещественные доказательства. Отмечается, что грызуны съели вещдоки с каннабисом.

«Крысы едят марихуану, являющуюся вещдоками. Они все под кайфом», – заявила глава управления Энн Киркпатрик на заседании городского комитета по уголовному правосудию.

Отмечается, что комната для хранения вещественных доказательств находится в разрушительном состоянии. По информации, переданной телеканалом WWL-TV, штаб-квартира полицейского управления Нового Орлеана, расположенная на Брод-стрит просто кишит крысами и тараканами. Сотрудники регулярно обнаруживают на своих рабочих местах крысиный помет. Кроме того, журналисты отмечают, что лифты в здании не работают, ровно как и система кондиционирования.