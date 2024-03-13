В Одессе около 8 часов утра по местному времени (9:00 МСК) прогремело два мощных взрыва один за другим. Только после этого была объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые телеграм-каналы атаку тоже проспали. Они лишь успели написать, что в сторону Одессы летит ракета, как сразу раздался грохот первого взрыва. Спустя несколько секунд громыхнуло еще раз, после чего заработала сирена воздушной тревоги.

Какие именно объекты были поражены, сказать пока сложно, информации от властей Одесской области пока нет.

Напомним, ВСУ с утра 13 марта обстреляли Шебекино, а также нанесли удар беспилотником по нефтебазе в Рязанской области. Там вспыхнул сильный пожар, два человека были отправлены в болницу.