Известный российский телеведущий Иван Ургант трогательно поздравил свою жену Наталью Кикнадзе с днем рождения в соцсетях. Кроме поздравления шоумен опубликовал также несколько совместных фотографий с прогулки по пляжу. На снимках супруги держатся за руки и смеются.

«Главное событие моей жизни. С днем рождения, моя любовь. Ваня У. 7А класс», – написал Ургант.

К поздравлениям с днем рождения Натальи присоединились также другие российские знаменитости. Свои пожелания оставили в комментариях под постом Урганта Екатерина Варнава, Ильдар Абдразаков, Александр Гудков. Также Наталью Кикнадзе поздравила Алла Пугачева, которая недавно выпустила свой новый альбом «P.S.». Под снимком Примадонна поставила эмодзи, изображающее два бокала.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе учились вместе в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. Для обоих супругов этот брак является вторым. У Кикнадзе от первого мужа есть дочь и сын. Ивану Урганту Наталья подарила также две дочери – Нину и Валерию.