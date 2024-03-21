Почти все крылатые ракеты, которые утром 21 марта были направлены на Киев, атаковали объекты Главного управления разведки. Об этом заявило издание «Украинская правда».

Источники в ГУР сообщили журналистам, что ВКС РФ намеревались поразить объекты, но «все ракеты сбила ПВО». Такие заявления в Киеве делают практически после каждого нового удара, но со временем всплывают факты, подтверждающие поражения стратегически важных целей.

В Минобороны РФ подтвердили атаки на объекты ГУР Украины. Именно Главное управление разведки планируют операции по обстрелам и попыткам вторжения на российскую территорию, поэтому по Киеву наносился удар возмездия. Все цели успешно поражены, сообщили в военном ведомстве.