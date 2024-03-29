В Телеграм-канале lpr 1 была опубликована видеозапись момента удара российского дрона по украинскому танку в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что операторы БПЛА определили местонахождение вражеской боевой машины в районе населенного пункта Богдановка в Донецкой Народной Республике. Затем украинский танк был уничтожен.

Соответствующие видеокадры были сняты утром 29 марта. В Министерстве обороны России о данную информацию не сообщали.

«Два часа назад наши парни в районе Богдановки нашли и наказали вражеский танк. Итог — танк противника сожжен», – пишет автор Телеграм-канала.

Боевое задание выполняли операторы FPV-дронов 200 ОГВМСБр, которые справились с работой на отлично.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал видеозапись ликвидации танка Abrams, переданного ВСУ американцами. Он подчеркнул, что вражеская техника была подбита российскими военнослужащими гвардейской бригады специального назначения в районе Авдеевки.