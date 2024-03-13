Служба безопасности Украины (СБУ) взяла на себя ответственность за атаки беспилотными летательными аппаратами трех нефтеперерабатывающих заводов в российских регионах. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Укринформ.

«Сегодня ночью Служба безопасности Украины атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода – не только в Рязани, но и в Кстове и Киришах», – цитирует сообщение собственного источника Укринформ.

Сообщается, что атаки украинских беспилотников были реализованы усилиями СБУ в рамках спецоперации, направленной на нанесение системного экономического ущерба Российской Федерации.

Напомним, что украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающие заводы, расположенные в Рязанской, Нижегородской и Ленинградской областях. При этом по словам главы Совета Федерации Валентины Матвиенко, украинское государство превратилось в страну-террориста.