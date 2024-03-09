После назначения на пост главкома ВСУ Александра Сырского украинские военные ожидали перемирия. Однако все пошло совсем не так, рассказал РИА Новости военнопленный Александр Гуприн.

Он отметил, что на Сырского действительно многие надеялись, считали, что он убедит Зеленского начать переговоры, повлияет на него хоть как-то.

«Думали, что Сырский придет, Сырский что-то сделает, хотя бы как-то… Ну, уладит что-то. Может, с Зеленским договорится», – пояснил боец.

На деле Сырский, прозванный «генералом 200» и «мясником» за те потери, которые несли ВСУ под его командованием, является всего лишь ручным песиком Зеленского. Именно поэтому он и был назначен главнокомандующим. Если Залужный, на которого вышеперечисленные надежды не возлагались, пытался оспаривать решения Зеленского, то Сырский будет лишь в точности выполнять приказы.